Covid: in provincia di Cremona 23 contagiati e nessun morto

CREMONA (13 ottobre 2020) - Sono 23 i nuovi contagi registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, mentre il numero delle vittime da Coronavirus è rimasto, fortunatamente, ancora una volta invariato. Negli ultimi giorni, i tamponi risultati positivi sono stati: 25 sabato, 35 domenica, 7 ieri e 89 in tutto la scorsa settimana.

In Lombardia sale al 6,2% la percentuale dei tamponi positivi. I nuovi casi sono 1.080 a fronte di 17.186 processati. Sono 83.550 i guariti/dimessi. I nuovi ricoveri in terapia intensiva aumentano di 12 unità (sono 62 in tutto), mentre sale a 546 il numero dei pazienti negli altri reparti, 83 più di ieri. Sono 6 i deceduti, che portano il numero complessivo a 16.994.

E tornano a salire i contagi da Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi (5,2%), contro i 4.619 di ieri (ma percentualmente più elevati, 5,4%), con 112.544 tamponi, circa 27mila più di ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 365.467. In leggero aumento anche l’incremento delle vittime: 41 in un giorno, mentre ieri erano 39, per un totale di 36.246. Il dato, però, più preoccupante è quello delle terapie intensibe. Il numero dei ricoverati è schizato in alto tra ieri e oggi: ci sono 62 pazienti in più per un totale di 514 (ieri erano 452). Dal bollettino del ministero della Salute emerge anche che è stata superata la soglia dei 5mila ricoverati nei reparti ordinari: sono 5.076, 255 più di ieri. Gli attualmente positivi sono 87.193, con un incremento rispetto a domenica di 4.429: di questi 81.603 sono in isolamento domiciliare (+4.112). I dimessi e guariti, infine, sono 242.028, con un incremento di 1.428.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 17.186, totale complessivo: 2.350.108;

i nuovi casi positivi: 1.080 (di cui 104 'debolmente positivi' e 11 a seguito di test sierologico);

i guariti/dimessi totale complessivo: 83.550 (+197), di cui 1.526 dimessi e 82.024 guariti;

in terapia intensiva: 62 (+12);

i ricoverati non in terapia intensiva: 546 (+83);

i decessi, totale complessivo: 16.994 (+6)

I nuovi casi per provincia

Milano: 440, di cui 236 a Milano città

Bergamo: 40

Brescia: 35

Como: 61

Cremona: 23

Lecco: 43

Lodi: 10

Mantova: 46

Monza e Brianza: 180

Pavia: 34

Sondrio: 10

Varese: 121