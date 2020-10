Annullato il Bontà 2020

CREMONA (13 ottobre 2020) - La 17esima edizione del BonTà - in programma a CremonaFiere dal 13 al 16 novembre - non si farà. L'annullamento è stato deciso in queste ore. La ripresa dei contagi, il nuovo Dpcm e il comprensibile atteggiamento di cautela da parte di numerose aziende che avrebbero partecipato hanno fatto propendere gli organizzatori per l'annullamento.