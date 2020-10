Colpito da Mandato di Arresto Europeo, preso dai carabinieri

CREMONA (13 ottobre 2020) - Era colpito da 'Mandato di Arresto Europeo' per l’esecuzione detentiva di condanne complessive a dieci anni di reclusione, per un totale di 6 reati perseguibili in Romania a norma del codice penale di quel Paese, in particolare corruzione sessuale di minori, atti osceni, rapina aggravata, lesioni, aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri di Cremona hanno scoperto che da alcuni giorni l'uomo, di nazionalità rumena, si era trasferito in un’abitazione della città presso alcuni connazionali, abitazione al cui interno il ricercato veniva sorpreso dai militari ed arrestato per la successiva consegna alle autorità della Romania. Lo straniero si trova ora presso la Casa Circondariale di Cremona a disposizione della Corte d’Appello di Brescia.

