Fieg, appello a Governo e Parlamento: servono interventi nella finanziaria contro la desertificazione informativa e per gli investimenti digitali

ROMA (12 ottobre 2020) - “Nonostante l’impegno di tutti gli editori e gli interventi varati da parte del Governo e del Parlamento, la situazione economica dell’informazione permane grave”.

Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha così dichiarato in un invito al Governo, al Parlamento e alle forze politiche in vista dei prossimi interventi di finanza pubblica.

“L'informazione cartacea e on line continua a svolgere un ruolo fondamentale: garantisce informazioni attendibili, verificate e di qualità e promuove comportamenti attivi dei cittadini, come testimoniano anche i risultati della campagna di sensibilizzazione per l’utilizzo dell’App Immuni. Tuttavia, l’editoria di qualità soffre di una crisi economica senza precedenti. Chiediamo a Governo, Parlamento e forze politiche che, nella manovra finanziaria, siano previsti significativi interventi diretti a favorire gli investimenti per la transizione al digitale”.

Riffeser elenca misure precise. “Occorre, poi, stabilizzare, potenziare e adeguatamente finanziare le misure varate per l’emergenza Covid: il credito di imposta per l’acquisto della carta, il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari sulla stampa, il credito d’imposta sugli investimenti per i servizi digitali e l’aumento della percentuale di forfettizzazione della resa a fini Iva”.

Infine “sono necessarie la modifica delle procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali e per l’accesso ai prepensionamenti e efficaci misure per la promozione della lettura e della vendita dei giornali, cartacei e online”.

