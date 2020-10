Covid: in provincia di Cremona sette contagi e nessuna vittima

CREMONA (12 ottobre 2020) - Sono sette i nuovi contagi in provincia di Cremona. Dopo una settimana, quella conclusa ieri, in cui si sono contati 89 positivi (non accadeva da maggio) con il picco tra sabato e domenica (25 e 35), il numero assoluto delle persone colpite dal virus torna ad essere più contenuto. Un numero che, giova ricordare, preso singolarmente ha poco significato se non viene inquadrato in un arco temporale più lungo e in un contesto regionale e nazionale dove le percentuali di Covid positivi sul totale di tamponi processati (oggi in Lombardia 4,9%) invitano alla massima prudenza.

Cala il numero dei contagi anche in Italia: dal bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi casi registrati sono 4.619 (837 in meno rispetto all’aumento totale di ieri, che era di 5.456), ma è basso anche il numero dei tamponi effettuati (-19.216) nello stesso giorno: 85.442 rispetto ai 104.658 di ieri e i 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì. Il rapporto positivi / tamponi è del 5,4%. Il totale dei contagiati - compresi guariti e vittime - sale a 359.569. Netto aumento del numero delle vittime: 39 in un giorno rispetto alle 26 registrate ieri. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 36.205.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 13.934, totale complessivo: 2.332.922

i nuovi casi positivi: 696 (di cui 74 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 83.353 (+163), di cui 1.472 dimessi e 81.881 guariti

in terapia intensiva: 50 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 463 (+30)

i decessi, totale complessivo: 16.988 (+3)

I nuovi casi per provincia

Milano: 363, di cui 184 a Milano città

Bergamo: 45

Brescia: 44

Como: 26

Cremona: 7

Lecco: 34

Lodi: 11

Mantova: 3

Monza e Brianza: 41

Pavia: 31

Sondrio: 4

Varese: 52

