L’antico portone ricostruito dagli Amici della Rocca

SONCINO (13 ottobre 2020) - Con un gioiello così imponente e maestoso, adornato da splendidi affreschi cinquecenteschi è quasi facile dimenticarsene eppure, rimarcando l’ovvio, il biglietto da visita di Santa Maria delle Grazie è il suo ingresso. L'antico portone, in particolare. Ed è per questo che gli Amici della Rocca, soli e senza finanziamenti, hanno deciso di riportarlo all’antico splendore e ora, salvo verniciature che arriveranno in primavera, ce l’hanno fatta. Il lavoro, non da poco, è stato portato a termine da Clotilde Grazioli, Beppe Brescianini e Anna Comendulli, grazie all’attrezzatura prestata da Ivan Dalé.

