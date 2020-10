Fondazione Cariplo: 16 milioni per la sopravvivenza dei servizi dedicati a persona, cultura e ambiente

CREMONA (12 ottobre 2020) - Sedici milioni di euro a sostegno di 400 Enti del Terzo Settore, che impiegano stabilmente 25.000 lavoratori e 18.600 volontari. Nel territorio cremonese sono state accolte le richieste di finanziamento di 17 enti, per un totale di 520.000 euro. Un lavoro straordinario per aggregare risorse in risposta alla crisi generata dalla pandemia e preservare i servizi alle comunità. Dalle 1.400 richieste pervenute tramite il Bando LETS GO! emerge una fotografia del bisogno reale: oltre il 60% delle richieste per servizi alla persona, di cui il 40% riguarda servizi per l’infanzia e poi disabilità e anziani. Importante sostegno al settore culturale con 4,5 milioni di euro.

Cesare Macconi, presidente della Fondazione Comunitaria, ha dichiarato: “Il bando LETS GO! ha dimostrato per l’ennesima volta la capacità di Fondazione Cariplo di leggere le necessità dei territori di competenza. Il sostegno concreto ad enti del terzo settore e di conseguenza a persone che in essi lavorano fa sì che venga salvaguardato un tessuto sociale che altrimenti rischierebbe la disgregazione”.

“Anche qui, nelle nostre comunità locali, dobbiamo moltissimo all’impegno degli enti non profit che si prendono cura dei bisogni delle persone e che contribuiscono in modo fondamentale alla cura del territorio, alla conservazione, alla valorizzazione dei luoghi e dei beni culturali: pensiamo a chi si occupa dei nostri bambini, dei nostri anziani, delle famiglie in difficoltà; pensiamo ai teatri, ai musei e a quelle attività per la conservazione dei nostri paesaggi, per il contrasto al dissesto idrogeologico… dietro queste attività, spesso non ce ne rendiamo conto, ma ci sono enti non profit. Ci accorgiamo del valore delle cose quando vengono a mancare, ma non possiamo permetterci di accorgerci del vuoto che potrebbero lasciare queste organizzazioni dopo che hanno chiuso o che hanno ridotto all’osso le loro attività. Dobbiamo unire gli sforzi per tenere in vita questo tessuto connettivo, questa infrastruttura sociale che, insieme alle istituzioni, al Pubblico, alle aziende e alle attività del privato, costituisce uno dei tre pilastri fondamentali interconnessi della nostra società” ha commentato Franco Verdi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.

