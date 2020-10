Contrasto alla droga, la polizia denuncia spacciatore

CREMONA (12 ottobre 2020) - Durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati sul territorio predisposto nel centro storico cittadino, gli agenti della IV Sezione “Antidroga e Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile notavano due giovani che, dopo aver parlato con un cittadino di origine albanese (già noto alla polizia perché gravitante nel modo della droga e destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale), si allontanavano a piedi, raggiungendo un’abitazione dove, per pochi minuti, faceva accesso l'uomo albanese. L’attività investigativa consentiva di accertare come il sospettato avesse ceduto, poco prima, ai due ragazzi della sostanza stupefacente. Avendo motivo di ritenere, pertanto, che all’interno dell’appartamento dove poco prima aveva fatto accesso il'uomo, potesse essere nascosta della sostanza stupefacente, il personale della Polizia di Stato procedeva a perquisizione domiciliare, attività che permetteva di rinvenire (e sequestrare) circa 30 grammi di cocaina confezionata in dosi, un bilancino elettronico di precisione regolarmente funzionante con evidenti residui di polvere bianca, materiale per il confezionamento, e due pistole semiautomatiche a salve, prive del tappo rosso a chiusura della canna. L'uomo è stato denunciato.

