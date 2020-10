Mobilità post-covid, incontro con Donati e Pasquali

CREMONA (12 ottobre 2020) - Cremona si può, il laboratorio voluto dal sindaco Gianluca Galimberti e dalla coalizione per avvicinare amministratori e cittadini creando nuove occasioni di confronto, partecipazione e comunicazione, riprende uno per uno i temi lasciati in sospeso a causa dell'emergenza sanitaria. Si parte con la mobilità sostenibile con un incontro misto reale/digitale dal titolo “Mobilità post-covid. Muoversi sostenibile nelle città”. Partecipano Anna Donati, esperta di trasporti e mobilità dolce, più volte parlamentare, prima donna nel CDA di FS, coordinatrice del gruppo Mobilità di Kyoto Club e portavoce di Nuova Alleanza per la Mobilità Dolce, e Simona Pasquali, sssessore alla Mobilità sostenibile e all'Ambiente del Comune di Cremona. Modera la giornalista Chiara Delogu. È l'occasione sia per fare una panoramica nazionale sulle sfide che questa emergenza ci consegna in termini di mobilità, sia per fare il punto sul lavoro in atto in città su questo importante tema.

L'appuntamento è per giovedì 15 ottobre alle ore 21: in presenza nella sala conferenze del Civico81 di via Bonomelli con protocolli anti-contagio. I posti sono limitati quindi occorre prenotarsi mandando nome e cognome alla mail comunicazione.galimberti@gmail.com; oppure a distanza attraverso la diretta Fb sulla pagina @galimberticremona.

