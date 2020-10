Collisione tra mezzi pesanti, via Mantova in tilt

GADESCO PIEVE DELMONA (12 ottobre 2020) - Incidente lungo la via Mantova in territorio di Gadesco Pieve Delmona verso le 7 di questa mattina. Due mezzi pesanti sono entrati in collisione all'altezza dell'officina Bandera e il secondo mezzo è stato tamponato da un furgoncino. Cinque persone coinvolte che hanno riportato ferite lievi. Sul posto Polizia Stradale, ambulanza e auto medica. La via Mantova è rimasta bloccata a lungo, con forti ripercussioni sul traffico.

