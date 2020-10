Caduta fatale in moto, muore 45enne di Cremona

CASTELVETRO (11 ottobre 2020) - Un 45enne di Cremona ha perso la vita in seguito ad una caduta in scooter sulla strada che porta a località Maginot. La vittima è Luca Scotti. A trovare il corpo riverso a terra e già senza vita è stato un automobilista di passaggio verso le 15.30. Gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri della stazione di Monticelli. Per stabilire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia sul corpo, recuperato dai necrofori dell’impresa Montani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO