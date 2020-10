Obiettivo sicurezza: sinergia tra i Comuni

SESTO/PADERNO (12 ottobre 2020) - Intesa per la sicurezza tra Sesto e Paderno. I due comuni limitrofi hanno siglato un accordo per far pattugliare dalla polizia locale i loro territori anche di sera. L’operazione congiunta è scattata venerdì a Sesto dove il vigile Alessandro Salimbeni con la collega di Paderno Chiara Fusari hanno perlustrato tutti i quartieri del capoluogo e delle tre frazioni per poi spostarsi nel paese di Ponchielli. I due vigili hanno eseguito anche un posto di controllo lungo viale Matteotti. «L’obiettivo che giustifica questa forma di collaborazione tra le nostre amministrazioni – spiega il primo cittadino di Sesto Francesca Maria Viccardi – è quello di garantire sempre maggiore prevenzione proprio intensificando i controlli nelle ore notturne dove c’è un’esigenza maggiore di presidiare alcune zone più sensibili; i controlli sono partiti lo scorso fine settimana non solo per far rispettare le norme del codice della strada ma anche tutte le disposizioni nazionali e regionali che sono in vigore per contrastare il contagio da Coronavirus. Per ora abbiamo siglato una sorta di convenzione ponte fino al 31 dicembre, ma nulla vieta che si possa continuare anche l’anno prossimo».

Esprime soddisfazione anche il collega di Paderno Cristiano Strinati: «La nostra volontà è quella di offrire un servizio migliore alla cittadinanza con questi interventi che sono necessari per assicurare tranquillità e serenità».

