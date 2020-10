Flash mob per la pace nel cuore di Cremona

CREMONA (10 ottobre 2020) - Un flash-mob di gesti, segni e testimonianze. La tradizionale marcia Perugia-Assisi si è trasformata in una catena umana per la pace e della fraternità che, oggi, ha toccato anche Cremona colorando piazza del Comune con le tinte dell’arcobaleno, tra bandiere sventolate nel cielo, un enorme telo iridato scosso ai piedi del Torrazzo e uno striscione con un messaggio contro la guerra e contro il terrorismo. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, ha coinvolto giovani, rappresentanti di istituzioni e volontari della società civile.