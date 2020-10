La Provincia al liceo Vida: 'Così capiamo la realtà'

CREMONA (11 ottobre 2020) - Lo sfogliano con attenzione, c’è chi si sofferma sullo sport, chi sulle notizie legate al Coronavirus e all’aumento dei contagi. Chi passa al setaccio le notizie dedicate alla scuola. Sono gli studenti della classe 1ª A del liceo Vida ad indirizzo sportivo. Il liceo del seminario – diretto da Roberta Balzarini – ha aderito all’iniziativa il Quotidiano in Classe, iniziativa promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, chiedendo che alla scuola arrivino ogni giorno dieci copie del quotidiano «La Provincia». Per tutto l’anno l’intera settimana sarà contraddistinta dalla lettura del giornale. Coinvolte un po’ tutte le classi nei vari indirizzi: classico, scientifico e sportivo. «L’aspetto della comunicazione e dell’attenzione all’attualità è importante per noi – ha spiegato la preside -. A seconda delle classi usiamo il giornale come materiale didattico e per esperire la capacità di scrittura e lettura dei ragazzi ma anche per formare il loro sguardo critico sulla realtà. Stiamo anche lavorando alla formazione di una redazione d’istituto che possa dar vita a prodotti comunicativi innovativi e fatti in autonomia dai ragazzi».

