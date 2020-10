Il parroco è in quarantena, messe sospese a Castelvetro

CASTELVETRO (11 ottobre 2020) - Oggi niente messe al santuario di Mezzano Chitantolo e nella parrocchia di San Giovanni Battista: le celebrazioni sono state annullate perché don Massimiliano Camporese è in quarantena fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone. Va subito chiarito che il sacerdote dell’unità pastorale di Castelvetro si sente bene, ma nei giorni scorsi è entrato in contatto con il parroco di Busseto, don Luigi Guglielmoni, che è appena stato ricoverato per Covid-19 ma non in condizioni gravi. Una volta accertata la positività di don Guglielmoni, l’altro ieri, l’Ausl di Parma ha invitato a sottoporsi a tampone tutti i cittadini che nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 settembre hanno avuto contatti stretti con lui, a meno di due metri per più di 15 minuti. Fra questi ci sono alcuni sacerdoti della diocesi di Fidenza compreso don Massimiliano, che appena ha appreso la notizia si è sottoposto al test. «Ho già fatto il tampone ma il risultato non è ancora arrivato e di conseguenza, in attesa dell’esito, ho dovuto decidere di non officiare le messe domenicali – spiega proprio il sacerdote –. Quella a Croce Santo Spirito però si svolgerà regolarmente, perché verrò sostituito. Mentre non sarà così per le altre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO