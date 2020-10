Tutti con la mascherina, cremonesi responsabili

CREMONA (10 ottobre 2020) - La città mascherata. In un sabato mattina ad alto afflusso, con il mercato ad attirare puntualmente un gran numero di persone, nessuno si presenta a viso scoperto. Effetto delle nuove disposizioni che prevedono l’utilizzo della mascherina anche all’aperto qualora ci si trovi «in prossimità di altre persone non conviventi», come recita il testo dell’ultimo Dpcm. Insomma: cremonesi diligenti e responsabili. Ma non soltanto per timore delle sanzioni, comprese in una forbice tra i 400 e i 1.000 euro. Le ulteriori restrizioni imposte dal Governo, piuttosto, si innestano su una consapevolezza già ampiamente sviluppata, maturata sotto la spinta dell’esperienza dei giorni più neri dell’emergenza epidemica.

