Covid: impennata dei contagi, 25 in provincia di Cremona

CREMONA (10 ottobre 2020) - Aumentano ancora i contagi in provincia di Cremona. Sono 25 nelle ultime 24 ore, un'autentica impennata rispetto ai giorni precedenti. Nello stesso arco temporale, si registra anche un decesso. Attualmente, i positivi dall'inizio della pandemia sono 7.017 (19,5 ogni mille abitanti), mentre le vittime 1.131. L'aumento costante della diffusione del virus sul territorio è in linea a quello che avviene in Regione e nel Paese.

Sono infatti 1.140 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.910 tamponi effettuati (4,9%), su un totale di 2.303.398 da inizio emergenza. Il totale delle persone attualmente positive arriva a 12.022 e ci sono stati 2 decessi che portano il numero delle vittime complessive 16.982. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 111.992. Le persone ricoverate con sintomi sono 408, di cui 44 in terapia intensiva, mentre sono 11.570 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 82.988.

Continuano a crescere i contagi anche in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5,372), con 29 morti (ieri 28). Lo si apprende dai dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471).

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 22.910, totale complessivo: 2.330.398

i nuovi casi positivi: 1.140 (di cui 75 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico) pari al 4,9%

i guariti/dimessi totale complessivo: 82.988 (+244), di cui 1.445 dimessi e 81.543 guariti

in terapia intensiva: 44 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 408 (+37)

i decessi, totale complessivo: 16.982 (+2)

I nuovi casi per provincia

Milano: 587, di cui 312 a Milano città

Bergamo: 36

Brescia: 57

Como: 34

Cremona: 25

Lecco: 25

Lodi: 17

Mantova: 29

Monza e Brianza: 113

Pavia: 40

Sondrio: 6

Varese: 91