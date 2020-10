Bancomat assaltato nella notte, filmati al vaglio dei carabinieri

PIEVE SAN GIACOMO (10 ottobre 2020) - Assalto nella notte poco prima delle 3. Una gang di incappucciati ha fatto saltare il bancomat della filiale di Pieve San Giacomo della Bpm Popolare di Cremona. Secondo quanto emerso avrebbero utilizzato una marmotta per mettere fuori uso lo sportello. Bottino in fase di quantificazione e danni ingenti. Sul posto carabinieri e istituto di vigilanza. Al vaglio degli inquirenti i filmati. Si tratta del secondo colpo messo a segno in pochi giorni, dopo quello, la scorsa settimana, a Vescovato.

