Problemi ai sistemi telefonici del Comune

CREMONA (10 ottobre 2020) - In questi giorni sono stati rilevati disservizi in merito ai sistemi telefonici che afferiscono diversi comparti dell'Amministrazione Comunale (fra questi anche scuole). Il problema dipende dal gestore esterno che è già stato sollecitato ad intervenire per ripristinare il corretto funzionamento del servizio.

