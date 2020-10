In piazza Libertà banchetto dell’associazione Go On di Cremona

CASALBUTTANO (9 ottobre 2020) - Aiutare persone colpite da ictus o cerebrolesioni grazie al motto ‘andiamo avanti’: domani mattina in piazza Libertà a Casalbuttano in occasione del tradizionale mercato ci sarà anche un banchetto dell’associazione Go On di Cremona per coinvolgere la cittadinanza nei vari progetti benefici. La realtà solidale coinvolge infatti anche i casalbuttanesi Roberta Russo, Roberto Capelli, Marco Pattini e Chiara Molardi e si pone come obiettivo quello di proporre iniziative sportive, artistiche, culturali, ricreative e di organizzare gruppi di incontro per la programmazione e l’attuazione di gite. «Siamo persone con una storia in comune – fanno sapere –, una storia caratterizzata da un cambiamento improvviso della vita a causa di una patologia acquisita. Quello che ci accomuna non è la patologia ma la voglia di ricominciare, di reagire, di creare percorsi nuovi fatti sì di momenti riabilitativi ma fatti soprattutto di persone con le quali condividere progetti».

