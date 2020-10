Come affrontare il trauma della mascherina in un bambino con autismo?

CREMONA (9 ottobre 2020) - Oggi alle 14.00 presso il Consultorio di Cremona l’Associazione Accendi il Buio odv ha distribuito gratuitamente copie del libro "Il bambino mascherato" agli operatori sanitari della ASST di Cremona.

La realizzazione del libro è stata promossa dall’Associazione con l’aiuto di genitori, terapisti, grafici ed esperti di comunicazione a persone autistiche o con disturbi mentali.

Da marzo la mascherina è diventata parte delle nostre vite. Un cambiamento difficile da accettare per tutti che rappresenta un ostacolo enorme per i bambini e ragazzi con autismo. L’opera vuole essere uno strumento a disposizione delle famiglie e di chiunque interagisca con bambini o adolescenti con autismo ( medici, pediatri, educatori dei centri estivi, insegnati delle scuole ecc.) per aiutarli nell’affrontare questa nuova sfida.

Alla presentazione del libro hanno partecipato il Presidente dell’Associazione Accendi in Buio odv Simone Pegorini, il Vicepresidente Gianmario Negroni e il Tesoriere Roberta Canova, il Direttore Socio Sanitario ASST Cremona Paola Mosa e circa venti operatori sanitari della ASST di Cremona delle Unità operative di Pediatria, Vaccinazioni, Neuropsichiatria Infantile, CPS di Cremona e Casalmaggiore, Consultorio di Cremona e Casalmaggiore.

