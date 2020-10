Operaio colpito dalla benna di un escavatore

VILLANOVA D'ARDA (10 ottobre 2020) - Un’operaio 53enne residente a Busseto è ricoverato in condizioni serie dopo essere stato colpito dalla benna di un escavatore in località Sant’Agata Verdi. L’infortunio è storia di ieri mattina e l’uomo è dipendente di una ditta esterna che lavora per conto di Iren, la multiutility piacentina che proprio nella frazione villanovese si sta occupando della posa dei tubi della rete idrica fognaria: un cantiere che sta anche provocando disagi viabilistici considerevoli. Stando ad una prima ricostruzione, compito dei carabinieri della stazione locale al comando del maresciallo Francesco Cutuli, il 53enne si trovava in una buca appena scavata proprio con il mezzo d’opera, quando per circostanze al vaglio il collega che lo stava manovrando l’avrebbe erroneamente urtato con la pala meccanica. L’operaio è stato colpito all’addome e parzialmente agli arti inferiori. Immediata la chiamata al 118 da parte dei colleghi e a Sant’Agata sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa e i volontari della Pubblica assistenza di Fiorenzuola, con un’ambulanza e due automediche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO