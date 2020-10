Studente positivo, classe in quarantena

CREMONA (9 ottobre 2020) - Il secondo caso positivo in una scuola della città, il primo all’interno di un istituto superiore, è stato registrato all’Einaudi, in una quinta del corso in Enogastronomia. Lo studente, fino a mercoledì regolarmente in classe, è stato sottoposto ieri mattina al tampone e il risultato è stato comunicato in tarda mattinata alla dirigenza scolastica, che ha immediatamente attivato le procedure previste dal protocollo, mentre Ats ha provveduto a mettere in isolamento fiduciario i contatti ritenuti stretti: sono dunque in quarantena tutti i compagni di classe, 14 ragazzi complessivamente.

«In quanto agli insegnati, il provvedimento è stato ritenuto non necessario in base all’indagine effettuata da Ats — spiega la preside Nicoletta Ferrari —. Per quanto ci compete, abbiamo ricevuto la segnalazione alle 13 e alle 14.30 abbiamo attivato subito le procedure di sanificazione effettuate da una ditta accredita e specializzata in questi interventi».

La classe e le pertinenze interessate sono state quelle situate al secondo piano di Palazzo Ghisalberti, in via Milano, spazi messi a disposizione dall’Università del Sacro Cuore di Piacenza.

«I professori hanno avuto modo di sentire lo studente via telefono e sappiamo che è in buone condizioni: è la cosa più importante — continua la dirigente —. Per tutti gli altri, in attesa del rientro in classe, sarà attivata la Dad con lezioni a distanza a partire da lunedì. Purtroppo, sono eventi che sappiamo possono accadere, dobbiamo imparare a conviverci, gestendo al meglio e con il massimo equilibrio queste situazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO