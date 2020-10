Radici, la Sagra si farà: «Serve al paese»

SONCINO (9 ottobre 2020) - La conferma ufficiale è arrivata: alla fine la Sagra delle Radici, principale e più antica manifestazione del borgo murato, si farà e in grande. Nonostante le accortezze imposte dalla situazione ancora delicata, e sempre armati di mascherine, i turisti potranno passeggiare tranquillamente tra centinaia di stand gastronomici, visitare angoli dedicati al collezionismo o gustare il pregiato prodotto amaro sotto i portici del Comune. L’unica differenza, rispetto all’anno scorso, è che il pranzo sul posto va prenotato. I volontari comunque ci credono e anche se, probabilmente, non si raggiungeranno i numeri storici (in media dai 6 ai 10 mila visitatori) sarà una grande festa. L’appuntamento è domenica 25.

