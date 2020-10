Rubano le bici degli studenti, Poli: «Adesso basta»

CREMONA (9 ottobre 2020) - «Una vera piaga». Lo definisce così Piergiorgio Poli, dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona 1, il fenomeno dei ripetuti furti di biciclette che sta colpendo la scuola media Campi: «Non passa un giorno senza che studenti o professori vengano derubati. Ora basta». L’ultimo episodio è avvenuto ieri l’altro: due biciclette vandalizzate per asportare solo alcune parti: «Le biciclette erano chiuse con il lucchetto: da una hanno tolto una ruota, dall’altra hanno portato via il telaio e la ruota anteriore e se ne sono andati via praticamente con una bici nuova - continua Poli -. I ladri agiscono in via Gioconda ma anche all’interno del Vecchio Passeggio nell’indifferenza di tutti: hanno tutto il tempo di effettuare sopralluoghi e di scegliere i modelli più belli. Non ci sentiamo al sicuro anche perché ormai questa situazione sta andando avanti da troppo tempo». Una volta addirittura è stato utilizzato un furgone per portare via i mezzi; in un’altra occasione i predoni hanno tentato anche di entrare nell’edificio passando dalle finestre che affacciano sul parco. Della questione il dirigente scolastico ha più volte informato le autorità: passando dal Comune alle forze dell’ordine.

