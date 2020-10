CREMONA (8 ottobre 2020) - Corsi di laurea in Infermieristica e fisioterapia dell’Università degli Studi di Brescia: riparte ad ottobre l’anno accademico 2020-2021. La sede presso l’ASST di Cremona apre le porte e accoglie in tutta sicurezza le matricole. Per gli studenti del primo anno le lezioni si svolgeranno in presenza. Oltre all’obbligo di indossare sempre la mascherina, all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea ed eseguita igienizzazione delle mani. Sono state previste aule di dimensioni congrue al numero di studenti per garantire il distanziamento sociale di un metro.

Ecco tutte le informazioni per le matricole:

CDS IN INFERMIERISTICA

INIZIO LEZIONI: 12 ottobre 2020

ORARIO DELLE LEZIONI: dalle ore 8.30 alle ore 13.30

SEDE DELLE LEZIONI: Aula Magna - Ospedale di Cremona

CDS IN FISIOTERAPIA

INIZIO LEZIONI: 13 ottobre 2020

ORARIO DELLE LEZIONI: dalle ore 9.00 alle ore 18.00

SEDE DELLE LEZIONI: Servizio Formazione/Corsi di Laurea - Padiglione n.4 - Ospedale di Cremona

INGRESSO STUDENTI ALLE VARIE AULE: via Cà del Ferro

