Tarda serata movimentata per gli uomini della polizia locale

CREMONA (8 ottobre 2020) - Serata movimentata e difficoltosa, ieri, per l'unità di Pronto intervento della Polizia Locale di Cremona. Gli agenti alle ore 22.45 sono stati inviati dalla Sala Operativa al confine con la provincia di Piacenza poiché, un autoarticolato trasportante lamiera, proveniente dal ponte sul Po, a causa di un danno meccanico ha perso gasolio sulla carreggiata. Immediato l'intervento della pattuglia. La scia di carburante è stata protratta per tutta la via Eridano, sino all'Acciaieria Arvedi. Gli agenti, intercettato il veicolo, hanno permesso che i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cremona prestassero soccorso per evitare l'incendio del complesso veicolare. Dopo aver messo in sicurezza il mezzo gli agenti della Polizia Locale sono stati coadiuvati dagli stessi Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la sede stradale. Le operazioni sono terminate alle ore 1 e 40 ed il conducente è stato sanzionato per aver percorso la via Milano, sebbene fosse vietata per la categoria di veicolo condotta, oltre che per aver perso carburante e proseguito la marcia incurante del danno creato.

Durante la fase terminale dell'intervento gli agenti della polizia locale sono stati avvisati circa la presenza di un uomo in palese stato di abuso da sostanze alcoliche. Lo stesso, sebbene avesse accettato di eseguire l'alcoltest, non risultava in grado di condurre alcun veicolo ed è stato invitato dagli agenti a chiamare un conoscente per il ritorno a casa. L'uomo, tuttavia, ha approfittato dell'impegno degli agenti per salire a bordo del proprio veicolo per allontanarsi in direzione casa. Il conducente è stato raggiunto, fermato, accompagnato con il veicolo di servizio presso la Caserma cui è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 5 volte superiore alla norma, secondo quanto disposto dall'articolo 186 c2 lett. C CdS.

