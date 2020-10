Anziana presa di mira da due nomadi

ORZINUOVI (8 ottobre 2020) - Taccheggiatori e truffatori in azione al cimitero della Capitale della Bassa. Il sindaco in persona li scopre e li caccia ma loro vanno nella vicina Orzivecchi e cercando di derubare, sempre al camposanto, un’anziana del posto aggrappandosi senza successo alla sua collanina d'oro. Il primo cittadino Giampietro Maffoni annuncia la stretta: «Controlli capillari della polizia locale e videosorveglianza attiva. Questa volta li ho cacciati io ma non possiamo permettere che infastidiscano nuovamente i cittadini. Si trattava di persone organizzate, non era casuale la loro presenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO