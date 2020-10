Acquista ciclomotore su Ebay, ma la vendita è una truffa

CASTELLEONE (7 ottobre 2020) - Un 62enne residente a Castelleone, dopo aver visionato sulla piattaforma di vendite online “Ebay” un ciclomotore Piaggio ed aver inviato, tramite ricarica di carta postepay, la somma di 550 euro, non ha però mai ricevuto quanto acquistato. I carabinieri della Stazione di Castelleone, al termine delle indagini, individuavano ed identificavano un 39enne italiano residente a Reggio Emilia e un 27enne rumeno, in Italia senza fissa dimora, denunciandoli per il reato di truffa in concorso.

