Ciclista investito in via degli Artigiani, non è in pericolo di vita

CREMONA (7 ottobre 2020) - Incidente attorno alle 11 in via degli Artigiani, dove una vettura ha investito un ciclista. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa, l'auto medica, gli agenti della Polizia locale e della Polstrada. Dopo le prime cure, l'investito è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

