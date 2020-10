Moda, abiti curvy contro i pregiudizi

CASTELVERDE (7 ottobre 2020) - La malattia che a 15 anni comporta l’aumento di peso e il giudizio degli altri a far crescere le difficoltà, lasciano poi spazio al percorso di accettazione del proprio corpo che affonda le radici nella propria, grande, passione: la moda. Battere i pregiudizi con ago, filo, stoffe colorate e fantasia, è la storia della 21enne di Verolavecchia Michelle Visenda, studentessa prima all’istituto Stradivari indirizzo moda di Cremona e ora neodiplomata in Fashion Design allo IED di Milano. Giovane che con la sua tesi ‘PlüsS’ sulla moda curvy ha vinto il concorso IED Avant Défilé 2020 (vetrina interattiva consultabile tramite app per cellulari), progetto valutato da una giuria di 22 professionisti dell’industria del fashion che le garantisce una borsa di studio da 5 mila euro a supporto della sua nascente carriera. «Vorrei che le donne del mondo possano vestire PlüsS – spiega la 21enne – per sentirsi svincolate dai giudizi altrui e libere di mostrare il proprio corpo con tranquillità e fierezza. Ho intervistato 100 donne curvy per comprendere le problematiche legate all’abbigliamento ed è emerso che ci sono punti del corpo che non accettano proprio: il seno, la pancia e il grasso in eccesso. Così ho amplificato il concetto nei miei capi perché non sono questi piccoli difetti, che poi non sono difetti, a rederci meno sensuali o attraenti».

