I 100 anni di Lina: la festa dopo sei mesi di attesa

CREMONA (7 ottobre 2020) - «Se arrivo a cento anni, voglio fare una bella festa e finire sul giornale La Provincia» ripeteva sempre la cremonese Lina Gardinali. Ma a guastare i suoi piani sono state le limitazioni legate al Coronavirus, che lo scorso 21 marzo le hanno impedito di organizzare un pranzo come si deve. Con il pragmatismo, la pazienza e l’ottimismo d’altri tempi, però, non si è data per vinta: la festa l’ha organizzata sei mesi dopo, ovvero domenica scorsa. E complice la lunga attesa, è stata se possibile ancora più bella. Anche perché è arrivato un regalo davvero insostituibile: la nascita della piccola nipotina Giulia, che pochi giorni fa è entrata a far parte della sua grande famiglia. E così la festa di domenica, a Izano, è stata doppia. Un pranzo di ricordi, sorrisi e, finalmente, tanta spensieratezza. Cremonese doc, con un passato da commerciante proprio nella città del Torrazzo dove insieme al marito e ai cognati ha gestito il salumificio Mori insaccando gli ottimi salumi locali, la signora Lina oggi vive insieme alla figlia 81enne Amelia, a Crema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO