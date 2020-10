Elisa uccisa dal treno, altro malfunzionamento: le sbarre restano alzate mentre passa il convoglio

PIZZIGHETTONE (6 ottobre 2020) - Allo stesso passaggio a livello al quale, lo scorso Ferragosto, la trentaquattrenne Elisa Conzadori è morta dopo essere stata investita da un treno, stamattina è stato segnalato un altro malfunzionamento. All’altezza dell'attraversmento della linea ferroviaria Codogno-Cremona che si trova sulla strada ex statale 234 al confine con Pizzighettone, un uomo, come racconta il sindaco di Maleo, Dante Sguazzi, «ha visto passare un convoglio composto da tre carrozze a velocità sostenuta mentre le sbarre non si sono mai abbassate».