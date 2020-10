L'addio all'ex sindaco Zaffanella: 'Esempio della buona politica'

CREMONA (6 ottobre 2020) - Politici e dirigenti comunali di ieri e di oggi hanno dato l’estremo saluto stamattina, nella chiesa di Cristo Re, a Renzo Zaffanella, ex parlamentare socialista e sindaco, per dieci anni (due mandati, dal 1980 al 1990) della nostra città, morto domenica a pochi giorni dal novantunesimo compleanno. «Un segno — ha sottolineato il parroco di Cristo Re, don Enrico Trevisi, introducendo la celebrazione — della riconoscenza e della stima della città per il suo apprezzato impegno in politica e nell’amministrazione». Una politica, quella di Zaffanella per la sua Cremona, che sarebbe poi stata citata anche nell’omelia, prendendo spunto dal Vangelo del Buon samaritano e dall’enciclica «Fratelli tutti», appena firmata da papa Francesco e dedicata alla fraternità e all’amicizia sociale: «Che presenta sempre il rischio di cercare consensi in modo facile, così come quello della corruzione, che si manifesta, dando scandalo, perfino nella Chiesa. Zaffanella si è invece impegnato per il bene della città» ha marcato la differenza don Trevisi.

