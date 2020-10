Via Dante, parcheggi e polemiche: spuntano le strisce blu

CREMONA (6 ottobre 2020) - Via Dante resta al centro delle polemiche e a fare discutere sono stavolta gli stalli di sosta recentemente ridisegnati. Mentre la comparsa delle strisce blu al posto di quelle bianche viene senza troppe sorprese bocciata da parecchi residenti e commercianti – con questi ultimi che temono ripercussioni in termini di fatturato – sul fronte politico viene evidenziata un’altra presunta criticità, più tecnica: la posizione delle aree di sosta per disabili, con il lato guidatore affacciato alla carreggiata e, dunque, maggiormente esposto a pericoli. Ad evidenziare quest’ultimo aspetto è stato in primis il consigliere comunale di minoranza Carlo Malvezzi, tramite un lapidario post su Facebook («I disabili scendono in mezzo alla strada. Ottima soluzione») che si conclude con l’hashtag #farefuorilacittà.

