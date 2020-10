Piena del Po, la situazione è sotto controllo

CREMONA (6 ottobre 2020) - Il colmo di piena del fiume Po è transitato a Cremona ieri pomeriggio con 2.37 metri sullo zero idrometrico (livello di criticità 1, ordinaria, colore giallo) e sta interessando Boretto, nel Reggiano, in queste ore, con livelli di criticità ordinaria seppure prossimi alla seconda soglia di criticità (moderata). Lo riferisce una nota di Aipo, Agenzia Interregionale per il fiume Po. Il Grande Fiume, ieri, si è lasciato dietro una grande catasta di legna che si è appoggiata a un pilastro del ponte di ferro, vicino alla sponda delle canottieri.

Secondo l’ultima rilevazione il livello a Boretto è a m 5.49 (inizio soglia 1 di criticità: m 4.50; inizio soglia 2 di criticità: m. 5.50). Secondo le previsioni di Aipo il colmo si verificherà a Borgoforte, nel Mantovano, nella serata di oggi e a Pontelagoscuro, nel Ferrarese, tra la mattina e il pomeriggio di domani, 7 ottobre, con valori che si dovrebbero attestare al livello 1 di criticità (ordinaria), seppure prossimi al livello 2 (moderata). La piena potrà interessare le aree golenali aperte.

