Assemblea industriali: in diretta le parole dei protagonisti

CREMONA (6 ottobre 2020) - In diretta da Cremona, dove è in coro l'assemblea provinciale di Confindustria, le parole dei protagonisti

Carlo Bonomi (presidente nazionale Confindustria): le nostre imprese si sono tirati su le maniche già dopo la crisi del 2008. Non servono sussidi a tempo dalla politica, ma la volontà di fare bene le cose insieme

Antonio Misiani (vice ministro all’Economia): nessuno è felice di prorogare lo stato di emergenza, crediamo che sia una scelta prudente per garantire velocità decisione. C'è una situazione che va affrontata con saggezza, con prudenza e con rapidità decisionale. Per questo chiederemo lo stato di emergenza.

Giorgia Meloni (leader Fratelli d'Italia): si spera sempre di fare qualcosa in più, sono contenta del dato di Fratelli d’Italia, sono contenta di alcuni comuni che il centrodestra governerà per la prima volta, penso a Senigallia nelle Marche. Continuiamo a lavorare anche per le prossime amministrative dove votano città molto importanti e già da questa settimana saremo al lavoro con gli alleati

Giorgia Meloni (leader Fratelli d'Italia): la modifica dei decreti sicurezza da parte del governo è l’ennesima dimostrazione di una politica che vuole trasformare l’Italia in un campo profughi d’Europa. Considero anche un paradosso che nello stesso momento nel quale si prendono in considerazione ulteriori misure restrittive per gli italiani ,e stesse misure non valgono per le organizzazioni non governative

Giorgia Meloni (leader Fratelli d'Italia): prolungare lo stato di emergenza avrà un effetto molto impattante sull'economia

Giorgia Meloni (leader Fratelli d'Italia): mascherine all'aperto? Non ho ragione di contestare il provvedimento, ma servono certezze su quanto dichiara il comitato tecnico scientifico [VIDEO]

Massimiliano Salini (europarlamentare Forza Italia): in fase di pandemia le reazioni economiche e sanitarie devono procedere di pari passo

Francesco Buzzella (presidente Industriali Cremona): la preparazione della classe politica si è abbassata: qual è il criterio con il quale viene nominato un ministro? [VIDEO]

Matteo Salvini (leader della Lega) sulle comunali: ottimo risultato in Calabria, in Lombardia non è andata come si aspettava. Mi dispiace per Lecco. Sono strafelice per Viadana, per Voghera. Sono dati su cui riflettere, però abbiamo vinto in Comuni in cui non amministravamo. A Lecco c'era il centrosinistra, viene confermato il centrosinistra

Matteo Salvini (leader della Lega): non pensiamo sia necessario nessuno stato di emergenza. Con la normativa attuale si può proteggere e tutelare la salute degli italiani tranquillamente. Gli italiani si stanno dimostrando di estremo buonsenso. Più rispettosi degli italiani in giro per il mondo ne ho visti pochi.

Matteo Salvini (leader della Lega): non mi interessa cambiare poltrona. Lascio ai giornalisti queste ricostruzioni a mò di Topolino. Mi occupo di lavoro, tasse, sicurezza, imprese, ambiente e scuola. Se si votasse oggi, il centrodestra stravincerebbe le elezioni. Quindi, non ho un nessun tipo di timore

Matteo Salvini (leader della Lega): questi passano il tempo a smontare invece che a costruire. A quello che ho letto, li chiamerei 'decreti clandestini'. Si torna esattamente alla mangiatoia sull'immigrazione clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per strada e agli sbarchi a migliaia. Non so che cosa abbiano da festeggiare

Matteo Salvini (leader della Lega) arriva a CremonaFiere: il Mes? un fregatura, perché è un prestito vincolato che ci espone agli umori di quello che viene deciso in Europa

Parata di big dell’industria e della politica questa mattina a CremonaFiere, dove si tiene l’assemblea annuale di Confindustria Cremona, che quest’anno ha come titolo «Il Paese perfetto». All’appuntamento, oltre al padrone di casa, Francesco Buzzella, partecipano infatti il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, Giorgia Meloni (leader di Fratelli d’Italia e dei Conservatori e Riformisti europei), Matteo Salvini (segretario della Lega), Antonio Misiani (viceministro Pd al Mef), Matteo Colaninno (ex Partito Democratico passato ad Italia Viva, ex vicepresidente di Confindustria ed ex leader nazionale dei Giovani di viale dell’Astronomia) e l’europarlamentare di Forza Italia, Massimiliano Salini, che è anche commissario regionale degli azzurri. Modera i lavori Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio24. Si tratta di un incontro molto importante per capire dove va l’Italia, a cominciare da quel che riguarda le scelte di politica economica.