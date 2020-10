Due schianti in A21, traffico e caos

CREMONA (6 ottobre 2020) - Mattinata di passione lungo l'Autostrada A21 a causa di due incidente, a poche ore uno dall'altro. L'autostrada è rimasta chiusa tra Cremona e Manerbio, inaccessibile dai caselli di San Felice e Pontevico con il traffico deviato sulla viabilità ordinaria che ha provocato code e rallentamenti a Castelvetro (uscita obbligatoria per chi viaggiava in direzione Brescia) e lungo le strade tra le province di Brescia e Cremona.

Entrambi gli incidente, per fortuna, non hanno avuto conseguenze tragiche. Il primo si è verificato prima dell'alba, intorno alle 5 all'altezza del cavalcavia 198 in territorio di Pontevico. Un solo ferito, un 20enne, che se l'è cavata con lesioni lievi. Il secondo schianto, alle 9.20, è avvenuto tra Manerbio e Brescia Sud. Tre i feriti, in questo caso: le loro condizioni sono serie, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.