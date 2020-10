Container per l'Iraq, Annicco si ferma per il trasporto eccezionale

ANNICCO (6 ottobre 2020) - Oggi, domani e giovedì, dalle 8 a mezzogiorno, Annicco si immobilizza e si svuota per far transitare i tre enormi container destinati a imbarcarsi a Ravenna per raggiungere gli impianti petroliferi iracheni. I mastodontici cassoni lasceranno la Corimec, dove sono stati assemblati, a bordo di un maxi carrello comandato a distanza e non guidato manualmente da alcun autista. Il convoglio attraverserà via Luignano, via Cremona, via Roma, piazza Garibaldi, via Marconi, piazza Libertà, via Cesare Battisti, e via Giovanni XXIII. Lì il carico eccezionale verrà trasbordato su un bilico che, di sera, raggiungerà il porto canale di Cremona. Per tutte e tre le mattine non sarà possibile lasciare auto o altri veicoli in sosta nelle strade sopra citate. Questa mattina, in uno dei punti più critici, alla strettoia tra via Roma e via Villanuova si è reso necessario il taglio di uno specchio di cortesia alle 9.15 per consentire il transito del convoglio, che ha sfiorato le case sia in un lato che nell'altro.