Bimbo positivo, una classe isolata a Cavatigozzi

CREMONA (6 ottobre 2020) - Un bambino di sei anni positivo al Covid. Un’intera classe in quarantena, 11 compagni e tre insegnanti. È il primo caso in una scuola della città. Si tratta delle elementari di Cavatigozzi, che fanno parte dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque diretto da Francesco Camattini. La procedura è scattata ieri mattina ed è stata comunicata all’ufficio scolastico dall’Ats, che ha il compito di presiedere i protocolli di intervento ed effettuare il contact-tracing. Come ormai avviene in queste situazioni, tutto è iniziato quando il piccolo scolaro, che frequenta il primo anno delle elementari, ha accusato sintomi influenzali simil-Covid, subito comunicati dalla famiglia al pediatra che, visto il quadro clinico, ha preferito sottoporre il bambino al tampone. Risultato: positivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO