Vestiti usati, l'appello: 'Non lasciateli sparsi'

CASALBUTTANO / CASTELVERDE / ROBECCO (6 ottobre 2020) - Contenitori della raccolta vestiti da destinare ai più bisognosi scambiati per discariche e indumenti sparsi attorno ai cassonetti colmi di felpe e maglioni, scatta l’accorato appello di enti e istituzioni: «Servono maggior rispetto delle regole e senso civico». In questi giorni si sono verificati abbandoni a Casalbuttano all’esterno dei punti di raccolta della onlus Humana People to People Italia di via Marconi e via Bergamo. Episodi simili anche a Robecco lungo l’area Caritas di via Cavour e a Castelverde, nel piazzale antistante al cimitero, per uno spettacolo indecoroso dato dai molti capi d’abbigliamento gettati alla rinfusa.

