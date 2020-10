Ruba 400 euro in moneta, preso mentre tenta di cambiarli in un supermercato

CREMONA (5 ottobre 2020) - Ha rubato uno zaino con 400 euro di monete al gestore di un distributore automatico che aveva appena prelevato l'incasso dalle macchinette. Un 40enne di Cremona è stato denunciato grazie all'intuizione di un ispettore di polizia della squadra mobile mentre tentava di cambiare i soldi presso un supermercato.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri. L'ispettore, libero dal servizio, stava camminando in corso Mazzini, quando è stato avvicinato dal gestore del distributore automatico di alimenti e bevande Open 24. L'uomo ha raccontato di essere stato derubato di uno zainetto all’interno del quale, pochi minuti prima, aveva risposto l’incasso. Ha spiegato anche di aver dimenticato lo zaino sopra una delle macchinette e di non averlo più trovato quando - pochi minuti dopo - era tornato indietro per recuperarlo.

Il poliziotto ha immediatamente informato la sala operativa, dando indicazioni su quanto avvenuto, per dare impulso alle ricerche. Poco dopo, mentre si trovava in un supermercato, giunto alla cassa per pagare, l'ispettore ha notato l'ingresso di un uomo, noto come pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Quest’ultimo si è diretto verso l’addetto alla vigilanza, pronunciando ad alta voce la parola "cambio", mostrando un sacchetto di monete.

Essendo altamente probabile che la persona in questione fosse l’autore del furto, è stato immediatamente seguito e bloccato dall’ispettore, unitamente ad una pattuglia della squadra volante nel frattempo allertata. Sono stati quindi recuperati 400 euro in monete e, come risultato della perquisizione nell'abitazione del 40enne, lo zainetto trafugato, elemento chiave per inchiodarlo alle sue responsabilità.