Ponti sul Po, il M5S: 'Economia a rischio e ospedali difficili da raggiungere, interventi subito'

MILANO (5 ottobre 2020) - "Ospedali difficili da raggiungere, disagi dal punto di vista economico e in termini di qualità della vita". I ponti stradali e ferroviari lungo le sponde lombarde del fiume Po - "gravemente lesionati e bisongosi di urgenti interventi di ricostruzione" - sono al centro di una mozione urgente presentata alla giunta della Regione Lombardia da parte dei consiglieri del M5S Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro.

“Il governo - sottolineano i due consiglieri pentastellati - sta facendo la sua parte con i 250 milioni del decreto Toninelli e con possibili fondi aggiuntivi. Chiediamo a Regione di fare la sua parte nella collaborazione con Stato e Province nel reperimento di fondi per studi di fattibilità e progettazione”. Sono le parole di Degli Angeli, che coglie l’occasione per delineare anche un secondo problema, che alla manutenzione dei ponti è strettamente correlato: “I cedimenti strutturali e la manutenzione a singhiozzi dei ponti compromettono la regolare viabilità dell’area, causando disagi sia a livello economico produttivo sia in termini di qualità della vita poiché aumentano i costi di trasporto e i tempi di percorrenza. I problemi sui nostri ponti sono una spada di Damocle sul nostro tessuto economico. Inoltre, In piena emergenza sanitaria - sottolinea Degli Angeli - la questione non è cosa da sottovalutare”.

I due consiglieri pentastellati si soffermano quindi sulla questione e pongono l’accento su come le chiusure parziali o temporanee dei ponti sulle sponde della Lombardia e dell’Emila Romagna possano rendere difficoltoso l’accesso agli ospedali: “È utile ricordare - spiegano Degli Angeli e Fiasconaro - che le Regioni stanno procedendo a realizzare un nuovo Piano di riconversione dei posti letto ospedalieri in posti letto Covid, al fine di poter far fronte al periodo autunnale e invernale”.

Nel Sud della Lombardia molti presidi ospedalieri territoriali si sono via via indeboliti. “In tal senso chiosa Degli Angeli - è noto come gli abitanti dei comuni di questa area, a riguardo delle prestazioni mediche non più presenti nei loro presidi territoriali, come ad esempio i punti nascita, abbiano iniziato ad indirizzarsi su strutture di altre Regioni, per maggiore prossimità territoriale”.

Queste strutture ospedaliere, però, rischiano di essere difficilmente raggiungibili, soprattutto in fase di emergenza, proprio a causa dei ponti ammalorati e in manutenzione. “Uno degli obiettivi della nostra mozione - concludono Degli Angeli e Fiasconaro - è stato quello di impegnare la Giunta a concordare con il Governo, con la regione Emilia Romagna e con gli enti gestori dei manufatti, un percorso condiviso in termini di tempi e di modalità nonché di finanziamenti necessari, per un’ottimale programmazione degli interventi utili a risolvere le criticità strutturali dei ponti, nel pieno rispetto delle esigenze economiche e sanitarie della popolazione. Ci auguriamo che la Giunta accolga la nostra richiesta di calendarizzazione con urgenza per poter dare risposte e tempi certi ai nostri territori”.

