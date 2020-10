Covid: a Cremona un solo caso, in Lombardia 251 (3,1%)

CREMONA (5 ottobre 2020) - Un solo nuoco caso di positività al Coronavirus e nessun decesso in provincia di Cremona. La diffusione del contagio, almeno nel nostro territorio, resta su numeri relativamente bassi, ma alla luce di quanto avviene in Regione e nel resto del Paese la parola d'ordine resta sempre prudenza.

In Lombardia, infatti, sono 251 i nuovi positivi, concentrati quasi tutti tra Milano e Monza Brianza. Ma i tamponi effettuati sono soltanto 8.075 tamponi, il che restituisce una percentuale del 3,1 per cento: la più elevata delle ultime settimane.

Allo stesso modo in Italia, calano ancora i nuovi contagi, ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di consueto per la domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.257 positivi (ieri erano stati 2.578), frutto di appena 60.241 test, già in calo ieri sopra quota 92 mila. Le vittime sono 16, contro le 18 del giorno precedente. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 327.586, i morti sono ora 36.002 Il maggior numero di nuovi casi di nuovo di gran lunga in Campania con 431 infetti individuati. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO