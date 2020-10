Viola la quarantena: denunciato dai Carabinieri

CREMONA (5 ottobre 2020) - I carabinieri della Compagnia di Cremona, al termine di accertamenti, hanno denunciato un 67enne per aver violato l’obbligo di permanere presso la propria abitazione in stato di “quarantena” (poiché risultato positivo al Covid-19). In particolare i militari hanno accertato che lo stesso aveva soggiornato presso una struttura ricettiva della provincia nonostante il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione imposto dal regime di “quarantena”. La struttura ricettiva è stata prontamente avvisata dai Carabinieri per l’avvio delle procedure di sanificazione.

