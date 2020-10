Rinnovo del Comitato di Quartiere 15: il 6 ottobre assemblea con i candidati

CREMONA (5 ottobre 2020) - Si avvia alla conclusione il percorso di partecipazione e informazione per il rinnovo dei Comitati di Quartiere. Domani, martedì 6 ottobre, è infatti in programma la penultima assemblea che riguarda il Comitato di Quartiere 15 Battaglione – Bagnara – Gerre Borghi. L’appuntamento è alle ore 17.30 al Centro Civico di via Bagnara, 6. Dopo l’illustrazione delle funzioni dei Comitati e dei i percorsi di cittadinanza attiva (Beni Comuni), si presenteranno ai residenti i candidati: Luciano Losi, (presidente uscente), Maurizio Rodolfi, Gilberto Girardi, Antonino Milazzo, Elisa Denti e Giorgio Coppiardi.

Per facilitare la partecipazione delle famiglie, in parallelo all’assemblea, come avvenuto negli altri incontri, si terrà il laboratorio Inventa Storie nell’ambito del progetto biennale di scrittura creativa Storie di Quartiere che prevede la raccolta di racconti, ispirati alla vita quotidiana nei quartieri che possono essere reali o inventati. L’assemblea si terrà nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie: i partecipanti dovranno indossare la mascherina e all’ingresso sarà rilevata la temperatura.

Il Quartiere 15 Battaglione – Bagnara – Gerre Borghi conta 3072 abitanti con 1335 famiglie e 206 cittadini di origine straniera, in particolare le comunità più rappresentate sono quelle originarie della Romania, dell’Albania, del Marocco, della Cina, dell’Ucraina e della Bulgaria. Interessante vedere la distribuzione della fasce di età in ordine decrescente: 632 sono i residenti che hanno dai 36 ai 50 anni, 521 tra i 51 e i 60, 473 quelli tra i 66 e gli 80, 330 quelli tra i 26 e i 35, gli over 81 sono 290, 219 hanno dai 61 ai 65 anni, 185 tra i 20 e i 25, 145 i residenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni, 90 tra gli 11 e 14 anni, 90 tra 0 e 3 anni, 86 tra i 4 e i 6 anni ed infine 11 tra i 7 e i 10 anni.

Tra le iniziative promosse dal Comitato di Quartiere in collaborazione con il Comune, con associazioni e altre realtà, da segnalare Puliamo il Mondo, il restauro della lapide, la collocazione di un pannello con la storia di quanto avvenuto il 27 aprile del 1945, nonché tutti gli eventi per la commemorazione dei “Martiri di Bagnara”, l’attivazione del controllo di vicinato in stretta collaborazione con la Polizia Locale, l’organizzazione di incontri su vari temi, quali la sicurezza, l’ambiente, la viabilità e la mobilità sostenibile, e l’apporto dato per la realizzazione di eventi di animazione e ricreativi in generale.

L’ultima assemblea prima delle elezioni si terrà giovedì 8 ottobre, sempre alle 17.30, per il rinnovo del Comitato di Quartiere 16 (Centro).





