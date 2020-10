Ladri alle poste di via Boschetto

CREMONA (5 ottobre 2020) - Ladri in azione la notte scorsa alle poste di via Boschetto. Come nel raid avvenuto due anni fa hanno forzato la porta del bar adiacente e da lì hanno sfondato il muro, il tutto intorno a mezzanotte. Al vaglio l'entità del bottino che potrebbe essere minima visto che nell'ufficio tutto e custodito nelle casseforti. Danni per svariate migliaia di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO