Po, l'ondata di piena sta passando da Cremona

CREMONA (5 ottobre 2020) - L'ondata di piena del Po sta passando da Cremona, e il livello del fiume è salito a due metri e 28 centimetri sullo zero idrometrico. L'ondata è passata questa notte da Piacenza con un colmo di sei metri e 29. Alle 9 il livello di allerta era verde, adesso è arancione, primo livello. Così come a Casalmaggiore, dove il fiume si attesta a 4 metri e 17.

L'ondata si dovrebbe esaurire entro la mattinata, per il momento sono state chiuse le piste di golena, anche se il Po è entrato solo in quelle più esposte. Tutti gli enti preposti, Aipo, protezione civile, polizia locale e sindaci sono in allerta. Le prossime ore saranno decisive.

