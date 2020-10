Assembramenti: carabinieri davanti alle scuole

CREMONA (5 ottobre 2020) - Genitori accalcati ai portoni delle scuole e studenti incuranti delle misure di distanziamento sociale: dopo l’allarme lanciato dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Fabio Molinari, il prefetto, Vito Danilo Gagliardi, nei giorni scorsi aveva acceso i riflettori su un tema d’importanza cruciale in questa fase dell’epidemia da Corinavirus. Durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si era fatto esplicito riferimento al problema degli assembramenti all’esterno degli istituti scolastici in violazione delle norme contro la diffusione del Covid-19. E Gagliardi, di fronte agli altri componenti del Comitato, non aveva esitato a fornire alle forze dell’Ordine e al Comando della Polizia Locale di Cremona l’indicazione precisa di intensificare l’attività di vigilanza. E così già questa mattina davanti alle scuole sono arrivati i carabinieri a monitorare i momenti d’ingresso dei ragazzi.

