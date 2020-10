Chiuse le strade che portano al Po, ritirate le barche

CREMONA (4 ottobre 2020) - L’Aipo (ovvero l’agenzia per il Po) prevede una criticità moderata ma a Cremona e nei paesi cremonesi lungo l’asta, dove il fiume ha raggiunto il metro e 50 centimetri sopra lo zero idrometrico intorno alle 20 con un aumento medio di quasi dieci centimetri all’ora nelle ultime dieci ore, l’allerta è massima in vista del transito del colmo di piena, previsto per domani all'interno del primo livello criticità.

Sono stati gli agenti della polizia locale, già questa mattina, a transennare tutte le strade di accesso al lungo fiume e sono gli agenti della polizia provinciale a monitorare gli argini da Gerre de' Caprioli fino a Casalmaggiore. A suscitare allarme, con il Po che inizia lentamente ad invadere le prime golene, è soprattutto il fatto che i canali minori siano tutti gonfi, dal Morbasco alla Morta. E in allerta sono ovviamente anche le canottieri cittadine, con i dirigenti delle cinque società rivierasche in continuo contatto con le autorità competenti. Per ora, in attesa di capire quale potrà essere lo sviluppo esatto della crescita, sono state ritirate tutte le imbarcazioni e messi in sicurezza gli ormeggi.

